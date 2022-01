I due Carabinieri trentini che hanno fatto nascere Caterina invitati ai «Fatti Vostri» su Rai due

Non è stata una notte come le altre per due Carabinieri del commissariato di Riva del Garda quella del 30 settembre 2021 che li ha visti costretti a trasformarsi in ostetriche presso un posto di blocco facendo nascere la piccola Caterina, terza figlia di una coppia tedesca.

Il vice brigadiere Paolo Chistè e l’appuntato scelto Luigi Lavernicoca hanno raccontato oggi alla trasmissione «I fatti vostri» su Rai due l’incredibile «operazione» di cui sono stati protagonisti. Nel merito si è trattato però di un’operazione medica e non di cronaca nera.

«La nascita della sua terza figlia è stata una vera avventura e ha avuto l’aiuto di due assistenti speciali» – ha esordito così il conduttore Salvo Sottile rivolgendosi al papà di Caterina dopo essere apparso sul balcone del Comitato per ringraziare i due carabinieri.

La coppia era partita da Tremosine per l’ospedale di Rovereto ma lungo la strada sono arrivate le doglie. Volevano virare verso il pronto soccorso di Arco ma ormai il parto era imminente.

In quel momento in viale santa Caterina hanno visto un posto di blocco e si sono rivolti disperati ai due carabinieri.

L’appuntato Lavernicoca, coadiuvato dal Vice Brigadiere Chistè, ha allertato il 118 per richiedere il soccorso e senza mai perdersi d’animo, si sono fatti indicare come assistere al meglio la partoriente.

Tutto è andato per il meglio per fortuna e Caterina è venuta al mondo felice e contenta. Per questo Lavernicoca è stato invitato come padrino al battezzo della piccola avvenuto pochi giorno fa.

Una storia che ha visto due papà come eroi, quello di Caterina e soprattutto l’appuntato Lavernicoca che ha confessato che «Mia figlia ora mi vede come eroe a a scuola racconta quanto successo ai suoi compagni di classe»

I genitori, di origini tedesche ma residenti in provincia di Brescia, avevano voluto chiamare la piccola Caterina, proprio come la via di Arco in cui la piccola è venuta alla luce.

