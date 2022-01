Furto nella chiesa Collegiata di Arco, rubata una cassa musicale

Un spiacevole episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri Giovedì 6 Gennaio, giorno dove la religione cattolica festeggia l’Epifania del Signore una festa cristiana che nelle confessioni di tradizione occidentale celebra la manifestazione di Dio incarnato in Gesù Cristo al mondo.

Ignoti, approfittando che in quel momento non era presente nessuno in chiesa, hanno rotto un vetro dell’ ex sacrestia e dopo essere entrati all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta detta “Collegiata” posta nella piazza principale della cittadina arcense, hanno rubato una cassa musicale che viene usata dalle varie corali cittadine che animano le varie celebrazioni liturgiche che si svolgono nell’edificio sacro.

L’amara scoperta è stata effettuata dai componenti di uno dei cori intorno alle 17:30 quando stavano iniziando a prepararsi per animare la Santa Messa serale delle ore 18:00.

Si presume che il furto sia avvenuto nel pomeriggio, nel lasso di tempo tra la fine della benedizione dei bambini avvenuta nel primo pomeriggio, e alla successiva celebrazione del tardo pomeriggio.

Immediatamente avvertiti sul posto per un sopralluogo sono giunti sia i carabinieri della locale stazione e la Polizia Locale che hanno potuto avviare le prime indagini per scoprire gli autori di questo gesto ignobile. Dispiacere e rammarico per questo gesto sono sono state espresse sia dai componenti del coro, che dal parroco don Francesco Scarin per questo gesto.

