Facebook diventa Meta, e il post bufala sulla nuova regola delle foto è nuovamente virale

Approfittando del cambio del nome dell’azienda di Mark Zuckerberg, oggi Meta e non più Facebook, i soliti buontemponi hanno pensato di rilanciare il post “Bufala” sulla nuova regola di Facebook e le conseguenti implicazioni sulla privacy.

Privacy, GDPR, dati personali e le mille fobie, spesso fondate, che attanagliano la nostra esistenza digitale sono la leva utilizzata dai creatori dell’ennesimo messaggio fake divenuto immediatamente virale. Ecco il post, ovviamente falso, che sta facendo il giro delle bacheche social di Facebook, giungendo fino alla nostra:

“Non dimenticare che domani inizia la nuova regola di Facebook dove possono usare le tue foto. Non dimenticate la scadenza di oggi!!! Può essere utilizzata in cause legali in tribunale contro di voi. Tutto ciò che hai mai pubblicato diventa pubblico da oggi anche i messaggi che sono stati cancellati o le foto non consentite. Non costa nulla per un semplice copia e incolla, meglio sicuro che scusa. Canale 13 news ha parlato del cambiamento nella normativa sulla privacy di Facebook. Non do a Facebook o a nessuna entità associata a facebook l’autorizzazione ad usare le mie foto, informazioni, messaggi o post, sia passati che futuri. Con questa dichiarazione, do avviso a Facebook è severamente vietato divulgare, copiare, distribuire, o intraprendere qualsiasi altra azione contro di me in base a questo profilo e / o ai suoi contenuti. Il contenuto di questo profilo è informazioni private e riservate. La violazione della privacy può essere punita per legge (UCC 1-308-1 1 1 308-103 e lo statuto di Roma. Nota: Facebook è ora un’entità pubblica. Tutti i membri devono pubblicare una nota come questa. Se preferisci, puoi copiare e incollare questa versione. Se non pubblicate una dichiarazione almeno una volta sarà tacitamente permettendo l’uso delle vostre foto, così come le informazioni contenute negli aggiornamenti di stato del profilo. Non condividere. Copia e incolla. Il loro nuovo algoritmo sceglie le stesse poche persone – circa 25-che sapranno leggere i tuoi post. Quindi, Tieni giù il dito ovunque in questo post e “Copia” verrà fuori. Clicca su “Copia”. poi vai sulla tua pagina, inizia un nuovo post e metti il dito ovunque nel campo vuoto. “incolla” verrà fuori e clicca su incolla Questo il sistema.“