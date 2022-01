Paolo Primon ricoverato in ospedale in fin di vita

Paolo Primon, personaggio piuttosto popolare a Trento, si è sentito male nella serata di ieri ed è stato ricoverato all’ospedale di santa Chiara. Le sue condizoni sono gravissime. Voci vicino alla famiglia parlano di un’emorragia all’aorta, la più grande arteria del nostro corpo.

Si sarebbe spezzata in varie parti rendendo così impossibile qualsiasi intervento dei medici. Il sangue non arriverebbe più al cervello. La sue vita sarebbe quindi appesa ad un sottilissimo filo. La figlia Giulia fa saperee che chiuque voglia dare l’ultimo saluto a Paolo Primon può recarsi all’ospedale santa Chiara.

Primon aveva avuto in passato alcuni problemi cardiaci ma non tali da pensare ad un epilogo del genere. Non si era mai vaccinato perché convinto no vax. Precisiamo subito che quanto successo non ha nulla a che vedere col covid. Primon infatti non era mai stato contagiato.

Primon il 7 novembre 1989 aveva fondatoi nella cantina di via F.lli Fontana 28 a Trento la lega Nord Trentino e fino al 1992 fece parte del consiglio federale della lega Nord Milano con Umberto Bossi, Franco Rocchetta e il professor Miglio.

Nel 1992 era stato l’unico, di tutta Italia, a rassegnare le dimissioni per contrasti sul rispetto dell’autonomie delle regioni sottomesse ai lombardi ed anche per altre questioni riportate da tutti i giornali dell’epoca.

Nel 1993 fondava un partito che andava nella direzione fortemente autonomista/separatista dalla nazione che comanda ancora oggi il Trentino/Südtirol con l’idea di una regione europea tirolese.

Molto vicino alle radici tirolesi, da dove proveniva la sua famiglia aveva fondato la compagnia Schützen di Trento e poi il movimento “Popoli Liberi – Freie Völker“.

Per molti anni è stato ai vertici dell’organizzazione di manifestazioni ricreative e culturali fondando l’associazione “Amici del Rione Cristo Re”.

Per dieci anni ha organizzato a Trento nel rione Cristo Re il Septemberfest compreso carri di carnevale e Babbo Natale donando gli introiti, delle manifestazioni, all’acquisto di materiali per scuola d’infanzia delle suore, alle scuole elementari e medie di Cristo Re compreso Gruppo sportivo e iniziative benefiche varie.