Nuovo stop discoteche Trentine: in arrivo dalla provincia i ristori per gli operatori del settore

Incontro costruttivo quello che si è tenuto il 5 gennaio 2022, tra la Presidente del SILB Trentino, Sindacato Italiano dei locali da ballo, dott.ssa Martina Marosi, alcuni imprenditori del settore, Alessandro Tozzo quale rappresentante regionale del SILS (Sindacato italiano Lavoratori dello spettacolo) e l’Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro dott. Achille Spinelli.

Le richieste avanzate sono state accolte positivamente dall’Assessore Spinelli, il quale ha dimostrato attenzione e solidarietà verso l’intero comparto, pesantemente colpito da 20 mesi di chiusura ininterrotta e ripartito da soli due mesi.

Il nuovo stop per discoteche e sale da ballo è arrivato il 24 dicembre ad appena poche ore dalle festività natalizie, periodo che poteva rappresentare una “boccata d’ossigeno” per il settore, ormai duramente provato dalla pandemia era stato un’autentica mazzata.

Sono stati molti gli imprenditori che hanno dovuto restituire le caparre già incassate, oppure che avevano assunto dei dipendenti per far fronte al lavoro che era previsto sotto le feste Natalizie.

Il tutto purtroppo reso vano dall’improvviso decreto arrivato a ciel sereno il 24 di dicembre.

«Infatti – precisa la presidente Martina Marosi – le risorse messe in campo dal Governo italiano per far fronte alle perdite subite sono state fino ad oggi insufficienti e per questo i ringraziamenti vanno alla Provincia di Trento, che già in passato aveva stanziato fondi ad integrazione dei sostegni statali e all’assessore Spinelli che, riconosciuta la situazione critica in cui versa il comparto, si è impegnato a mettere in campo nuovi ristori verso le imprese e a valutare un sostegno anche per i lavoratori del settore , la cui attività è stata sospesa con l’ultimo decreto».

Le discoteche trentine dovevano essere ristorate con circa 25 mila euro a testa ma in realtà poi dal governo sono arrivate le briciole, circa 8.000 euro per ogni azienda e con un ritardo di mesi da quanto promesso. «L’erogazione dei contributi da parte dello Stato che dovevano arrivare a Luglio in realtà sono arrivati una settimana fa» – aggiunge Marosi

La presidente ha ringraziato l’assessore Spinelli per la sensibilità e la concretezza: «Tenuto conto che il decreto è stato firmato il 24 dicembre la velocità dell’incontro con l’assessore Spinelli rappresenta una cosa molto positiva ed è un segnale di una provincia che è presente sul territorio e cerca il bene delle proprie aziende»

Martina Maroso ha concluso sperando che per tutte le discoteche sia inviato un importo forfettario auspicando che «La provincia di Trento intervenga per sanare le mancanze dello Stato che aveva promesso delle cifre che nella realtà non sono mai arrivate»