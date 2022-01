Medicina generale: iscrizioni al corso entro il 10 gennaio

C’è tempo fino al 10 gennaio 2022 per iscriversi al corso di formazione specifica in medicina generale 2021/2024, che inizierà entro il mese di aprile a Trento. Le informazioni e le modalità di presentazione della domanda sono indicate nei rispettivi Bando ed Avviso approvati dalla Giunta provinciale lo scorso ottobre, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, e disponibili sul sito www.trentinosalute.net

Due le modalità di accesso. domanda tramite concorso: possono presentare la domanda anche coloro che non hanno ancora il diploma di laurea, ma lo conseguiranno entro il giorno antecedente la data della prova di concorso prevista il 23 febbraio 2022.

Oppure domanda tramite graduatoria riservata per coloro che sono risultati idonei con un punteggio di almeno 60 in un concorso della Provincia autonoma di Trento per l’accesso al corso di medicina generale e che hanno svolto incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni.

