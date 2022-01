La Provincia conferma: domani venerdì 7 gennaio si riprendono le lezioni nelle scuole trentine

Le scuole trentine che hanno previsto nel proprio calendario scolastico la ripresa delle lezioni questo venerdì riapriranno. E le altre lo faranno dal 10 gennaio. Lo conferma il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti dopo la conclusione della Conferenza Stato-Regioni tenutasi oggi pomeriggio prima del Consiglio dei ministri.

“E’ importante che le scuole possano proseguire in presenza – sottolinea il presidente – Come richiesto dalle Regioni, solo se si verificheranno contagi nelle scuole si attiverà la Dad”.

L’amministrazione provinciale intende quindi dare un messaggio alle famiglie e agli studenti trentini in modo tale che si possano organizzare. “Le scuole in Trentino venerdì riaprono, secondo le modalità consuete – sottolinea il presidente Fugatti – Questo è il messaggio che vogliamo mandare alle famiglie e agli studenti trentini”.

Pubblicità Pubblicità

A riaprire saranno tutte le scuole dell’infanzia, nonché le primarie di primo grado e le secondarie di primo e secondo grado che hanno deciso di riprendere l’iter scolastico da venerdì 7 gennaio. Le altre riapriranno la prossima settimana.

Rispetto alla Conferenza Stato-Regioni, la Provincia autonoma esprime invece contrarietà per la decisione prospettata dal Governo nazionale di prevedere alle scuole superiori la Dad per i non vaccinati una volta raggiunta una certa quota di contagi. “Non siamo d’accordo non perché siamo contro il vaccino, ma il tema è che riuscire a organizzare le lezioni per una parte in Dad e una parte in presenza è difficile e rischia di discriminare dal punto di vista scolastico. Abbiamo chiesto quindi al Governo di andare in Dad per tutti o per nessuno dopo una quota di contagi all’interno della classe”. L’intervista al presidente Fugatti:

Pubblicità Pubblicità