Incendio a san Michele all’Adige nella notte. Intervengono i vigili del fuoco – IL VIDEO

L’allarle è scattatto verso mezzanotte e ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco volontari di san Michele all’Adige. A prendere fuoco è stato il tetto di una casa ubicata in via Francesco Biasi. L’allarme immediato ha scongiurato danni peggiori alla struttura e non ha per fortuna causato feriti.

I vigili del fuoco hanno domato l’incendio, con difficoltà visto il forte vento della notte, tornando in mattinata sul posto per controllare che non ci siano nuovi focolai che potrebbero innescare nuovamente le fiamme.

