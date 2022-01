Arco, sospetti bocconi avvelenati in via Negrelli

L’amministrazione comunale informa che in via Negrelli si sono individuate delle sospette esche avvelenate, per le quali sono in corso esami di laboratorio.

Benché si sia effettuata un’apposita ispezione dei luoghi e si sia rimosso ogni tipo di sostanza sospetta, il comune invita tutti a prestare particolare attenzione nella frequentazione, con bambini e animali, della zona interessata, e più in generale sul territorio comunale.

Nel caso si rinvenisse materiale sospetto, si prega di segnalarlo alla polizia locale (telefono 0464 900200).

Si ricorda che provocare «per crudeltà o senza necessità» sia la morte, sia sofferenze a un animale è un reato, e che simili atti comportano gravi rischi anche per la salute e l’incolumità delle persone.

Esiste anche una norma specifica, l’Ordinanza ministeriale del 13 giugno 2016 «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», prorogata con O.M. del 21 giugno 2017, la quale fa espresso divieto di «utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce».

