Appena trasferiti in Trentino ma abbandonati dalle istituzioni

Egregio direttore,

voglio raccontarLe la nostra storia. Siamo una coppia sarda e ci siamo trasferiti in Trentino da poco più di un anno, e ora ci siamo sistemati da un anno esatto a Pomarolo, conosciamo pochissima gente e per nostra sfortuna abbiamo contratto il covid.

Da qui sono iniziati un susseguirsi di problemi, ci siamo sentiti abbandonati a noi stessi nel vero senso della parola, giri di telefonate a vuoto sia al numero per emergenza covid, sia al numero della sanità, abbiamo passato la giornata di ieri senza acqua da bere perché dai rubinetti di casa non esce di un bel colorito, ho chiamato addirittura alla polizia locale di Pomarolo esponendo il mio problema, che sono passati presso il nostro domicilio per dirmi che potevo farla spedire a casa dall’eurospin.

Pubblicità Pubblicità

L’informazione però era errata visto che non offrono questo servizio per i generi alimentari, ri telefono comunque per ringraziare di essere passati, e la polizia locale mi risponde sgarbatamente dicendomi: «Ancora lei!».

Ho precisato che volevo comunque ringraziare ma che eurospin non offriva questo servizio.

Mi sono sentito abbandonato a me stesso, possibile che in un momento di pandemia dove giustamente ci sono regole rigide ben precise, poi dopo quando un malato chiede aiuto per mangiare, ovviamente non a titolo gratuito, veniamo lasciati chiusi in casa senza acqua e senza alimenti, anche con la spazzatura che non so dove buttare, e dovrò fare ancora 10 lunghi giorni in questa situazione.

Pubblicità Pubblicità



Si parla tanto di terra di pastori e pecore per la Sardegna, ma da noi c’è un’organizzazione che qui nel Trentino dovrebbero solo prendere da esempio per unanimità e aiuti verso il prossimo.

Nel mio paese di nascita a chi ha contratto il virus, passano a prendere la spazzatura porta a porta differenziandola da quella degli altri cittadini, e ci si aiuta a vicenda in caso di necessità, qui la cosa più inaccettabile che mi hanno girato le spalle e se ne sono lavati le mani gli organi competenti, lasciandomi senza acqua e con il cibo contato.

E ripeto io non ho bisogno di nulla a titolo gratuito ma solo che mi venga portata nella mia residenza visto che sono impossibilitato a uscire.

La poca gente che conosco o perché troppo impegnata o perché a sciare non ci può aiutare. Si dovrebbe fare affidamento sempre al buon senso dei pochi conoscenti e il comune dovrebbe aiutare i propri cittadini che oltretutto pagano tutto quello che c’è da pagare.

Massimiliano Spada

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it – La vostra opinione conta, sempre….