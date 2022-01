Viabilità in sicurezza nel territorio di Ala: le opere per 1.240.000 euro

Tre interventi per migliorare la viabilità e mettere in sicurezza i collegamenti stradali e pedonali nel territorio del Comune di Ala.

Sono le opere pubbliche che interessano l’ambito alense – per il valore complessivo di 1.240.000 euro – inserite nell’ultimo aggiornamento del Documento di programmazione settoriale 2021-2023 in materia di infrastrutture e trasporti ed opportunamente finanziati dalla Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti.

Si tratta della sistemazione dell’intersezione tra la statale 12 al km 342,900 circa e la viabilità comunale a S. Margherita Nord (740.000 euro), del nuovo marciapiede lungo la SS 12 in località General Cantore al km 339,700 circa (100.000,00 euro) e della realizzazione di un marciapiede lungo la SP 117 a Pilcante (400.000 euro).

Per il presidente Fugatti rappresentano “interventi definiti anche grazie al confronto costante con il territorio interessato con l’obiettivo di migliorare la rete viaria e favorire una mobilità più sicura per tutti. Una risposta, in termini di investimenti, che riguarda il territorio di Ala, ma che rientra in una programmazione che interessa tutte le comunità del Trentino, come testimonia l’ammontare delle nuove opere finanziate da questa Giunta, per un impegno che sfiora i 187 milioni di euro”.

Ecco le opere in dettaglio – Sistemazione dell’intersezione tra la statale 12 al km 342,900 circa e la viabilità comunale a S. Margherita Nord (740.000 euro). L’intervento andrà a sostituire l’attuale rotatoria di diametro circa 20 metri con una più ampia in modo da migliorare la sicurezza stradale e garantire una agevole svolta ai vari mezzi di trasporto. Il raggio esterno della nuova rotatoria sarà di 34 metri. Nuovo marciapiede lungo la SS 12 in località General Cantore al km 339,700 circa. Il borgo Antonio Cantore nel Comune di Ala allo stato attuale risulta privo di marciapiede per un tratto indicativo di 50-60 metri. L’intervento prevede la realizzazione del tratto di marciapiede menzionato. Realizzazione di un marciapiede lungo la SP 117 a Pilcante (400.000 euro). L’intervento prevede la realizzazione di un marciapiede lungo la rampa di accesso al ponte di attraversamento del fiume Adige che collega l’abitato di Pilcante alla città di Ala che risulta in questo momento privo di marciapiede pedonale. Si procederà quindi al raccordo con il marciapiede esistente.

