Sicurezza concerto Vasco Rossi: ecco chi è lo «scomodo» accusatore di Maurizio Fugatti

Marzio Maccani, (nella foto a sinistra) il funzionario provinciale che nella sua relazione ha scritto che l’area di san Vincenzo così come è ora non garantirebbe la sicurezza del concerto di Vasco scrive anche che “La Commissione si rende inoltre disponibile per valutare ulteriore documentazione che dovesse essere presentata e che attestasse in modo inequivocabile la sicurezza dell’area”. Questo naturalmente è stato omesso nella denuncia del PD

Per il dirigente provinciale questo non è il primo caso del genere. La storia di Marzio Maccani infatti è piuttosto fitta di episodi simili dove denunciava procedure discutibili da parte della provincia.

Come nei precedenti casi anche questa volta il funzionario ha denunciato pressioni da parte della provincia che però Fugatti ha negato assolutamente. «Nessuna indebita pressione. Chi afferma il contrario se ne assumerà le relative responsabilità» – queste le parole del presidente nella replica della provincia

Alcune di queste sono finite anche su qualche giornale nazionale.

Nel 2013 il giornale Libero intitolava infatti “Dellai cacciava i dirigenti scomodi”. L’articolo di Andrea Morigi riportava la storia del dirigente provinciale, Marzio Maccani, che negli anni (lavora in Provincia da 35 anni ed è dirigente da 19) era stato spostato diverse volte.

Maccani nella sua lunga permanenza negli uffici della Pat si è occupato di settori delicati come la cooperazione, l’internazionalizzazione, gli incentivi alle imprese, la promozione dei prodotti trentini, le fiere…

Non gradito alla sinistra dellaiana era poi stato parcheggiato al Servizio polizia amministrativa a firmare permessi per i luna park e i concerti. La sua trafila si spostamenti dentro gli uffici della provincia era cominciata già nel 2009.



Allora del suo caso si era interessato il consigliere provinciale Giorgio Leonardi, a cui però era stato permesso di vedere i documenti, ma non di averne copia: 143 allegati da ricordare a memoria, scrivendo al massimo qualche appunto sul taccuino.

Il dirigente nel 2013 era stato velatamente anche minacciato a quanto pare, e a confermalo era stata Donata Borgonovo Re che dichiarò “Sono minacce velate, insomma, che si sospetterebbero più in qualche Regione ad alta densità mafiosa che ai confini con l’Austria. Eppure prevale l’omertà”.

È interessante come questo dirigente, lungamente osteggiato dal governo di centro sinistra, venga immediatamente eretto eroe, e solo per aver posto dei dubbi sulla sicurezza di un’area dove devono ancora iniziare i lavori e sulla quale quindi potranno essere realizzate tutte le vie di fuga necessarie per salvaguardare la sicurezza di tutti

Nella serata di ieri la provincia ha evidenziato che solo a seguito dell’esame di un progetto completo di tutta la documentazione, la Commissione provinciale di vigilanza si potrà esprimere ragionevolmente definendo tutti gli aspetti legati alla sicurezza; «sino a quel momento stiamo parlando del nulla. Nessuna indebita pressione, quindi. Chi afferma il contrario se ne assumerà le relative responsabilità» – questa la replica della provincia alle accuse del dirigente