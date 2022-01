Sara Pedri, la perizia della psicologa: “Viveva un dolore estremo, la morte è stata un sollievo”

E’ stata la dottoressa Gabriella Marano, psicologa clinica a redigere il profilo psicologico di Sara Pedri.

La giovane ginecologa era scomparsa l’anno scorso in Trentino e alcuni suoi resti erano stati trovati sul ponte di Mostizzolo.

Diventa sempre più probabile l’ipotesi del suicidio. A confermarlo sono anche le dichiarazioni di Gabriella Marano.

Sara era psicologicamente distrutta: “Si è trovata come un agnello in mezzo ai lupi e ha finito per essere sbranata dalla violenza di chi si è scagliato contro di lei– poi continua la dottoressa, spiegando di aver analizzato più di 20mila pagine di messaggi che Sara aveva mandato negli ultimi tre anni e di essere riuscita a comprendere bene lo stato psicologico della donna- Sara non era più felice di vivere, era in preda a un vero e proprio tormento.

Questo era devastante per il suo quadro psicologico”.

La perizia era stata richiesta dalla famiglia della giovane vittima ed essendo stata depositata in Procura, servirà per ricostruire ciò che Sara ha passato negli ultimi mesi della sua vita.

Oltre ai messaggi, per delineare il profilo psicologico, sono state interrogate una decina di persone che erano a contatto con lei nelle varie fasi di vita di Sara Pedri.

Il cambiamento nella mente della ginecologa, sarebbe avvenuto, secondo la relazione, con l’inizio del nuovo lavoro a Trento. L’ambiente lavorativo “esplosivo” infatti, l’avrebbe distrutta dando inizio ad un vero e proprio calvario per lei.

All’interno del reparto in cui lavorava, la discriminazione ed il mobbing che erano stati fatti nei suoi confronti erano stati fatali.

“Sono un morto che cammina Questa volta non ce la farò” Questo uno degli ultimi messaggi mandati.

“Sara si era isolata e aveva cambiato tono di voce e questi sono solo alcuni dei sintomi fra quelli che abbiamo trovato nell’analizzare la sua situazione e derivanti da un evento di grande impatto emotivo– spiega la psicologa descrivendo poi i casi che hanno fatto crollare definitivamente la giovane– Abbiamo il momento in cui sara venne allontanata dallla sala operatoria e nello stesso momento ricevette uno schiaffo sulle mani.

Una umiliazione, una situazione psicologicamente devastante, un incubo che gli ritornava di notte – e poi- veniva costretta a rimanere in attesa fino alle 8 di sera senza alcun motivo– infine si spiega la teoria di Gabriella Marano– viveva un dolore estremo che, nella sua mente, era diventato intollerabile, insopportabile, inaccettabile.

Tanto che la morte è diventata un sollievo”.

