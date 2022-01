Rientro a scuola, per ora nessun rinvio: nuove regole per la Dad

Nessun slittamento di date per l’inizio dell’anno scolastico. Il 7 gennaio per alcuni, il 10 gennaio per la maggior parte degli istituti scolastici, si rientra tra i banchi.

I presidi si dicono preoccupati visto che l’apertura metterebbe in movimento milioni di studenti di tutte le scuole italiane, operazione che dovrebbe essere accompagnata da un articolato piano di tracciamento, pressochè impossibile.

Alla luce delle richieste provenienti dalla Regioni, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi insieme al Ministro della Salute, Speranza quello dell’istruzione, Bianchi e il Commissario, Francesco Figliuolo, si sono riuniti per fare il punto della situazione.

Le decisioni definitive saranno prese in giornata dal Consiglio dei Ministri che delinea le parole chiave del rientro a scuola: sicurezza e presenza. In ogni caso, si dovrebbe rivedere il numero dei contagi che farebbe scattare la didattica a distanza per tutta la classe.

Molti Governatori avevano chiesto di posticipare il rientro in classe a febbraio, pretendendo dal Governo di prendere la strada delle scelte razionali. Le Regioni infatti, preoccupate di andare incontro ad una situazione ingestibile, devono fare i conti con le esigenze del Governo ovvero, minimizzare le ripercussioni economiche.

Dello stesso parere delle Regioni, anche il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli che ha lanciato la proposta di posticipare di una settimana il rientro il classe per poi recuperarla a fine anno scolastico.

Ipotesi bocciata dal Governo che sul rientro a scuola non sembra prevedere cambiamenti. In giornata dovrebbe arrivare la sintesi sui diversi gradi scolastici.

In particolare, per la scuola dell’infanzia i bambini dovrebbero andare in quarantena per 7 giorni a partire dal primo contagio in classe. Gli alunni delle elementari, con le prime e le seconde medie invece, entreranno in quarantena per sette giorni a partire dal secondo caso.

Diversa la situazione per la terza media e le scuole superiori, per cui gli studenti dovranno stare in classe con la mascherina FFP2 fino al terzo caso di positività in classe, dal terzo in poi partirà la quarantena per sette giorni.

Infine, per il rientro in classe sarà necessario un tampone molecolare o antigenico. Scelte delicate che puntano a minimizzare l’utilizzo della dad, cercando di gestire il picco della nuova ondata.