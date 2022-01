Il Trentino tra le regioni a rischio zona arancione

C’è anche la provincia autonoma di Trento fra le regioni a rischio zona arancione. Nella nostra regione i pazienti Covid sono il 24% del totale in terapia intensiva e il 22% del totale in area medica (dunque ancora sotto la soglia).

I dati delle ultime 24 ore attenuano ancora di più le ospedalizzazioni che scendono a 120 (due in meno di ieri). Stabili per fortuna anche i ricoveri in terapia intensiva che sono 20 ormai da alcuni giorni.

Mentre parte del Paese si è appena tinta di giallo, insieme alla nostra regione rischiano già di virare verso l’arancione altre zone d’Italia.

Ricordiamo che il passaggio a questa fascia di restrizioni scatta quando l’incidenza settimanale supera i 150 contagi ogni 100mila abitanti, l’occupazione dei posti letto nelle terapia intensive da parte dei pazienti Covid è maggiore del 20% e quella nelle aree mediche più alta del 30%

Tra le regioni a richio arancione si sono Liguria, Marche, Calabria, Valle d’Aosta e Veneto.

L’aumento della pressione sul sistema sanitario comporta maggiori restrizioni per la popolazione. Con le ultime decisioni prese dal governo, molte differenze tra una zona e l’altra sono però scomparse. Inoltre, anche se avverrà il passaggio in zona arancione, le persone vaccinate potranno continuare a godere di alcune libertà.

Chi ha il Green pass base – ed è quindi vaccinato, guarito dal virus o risultato negativo al tampone – potrà, per esempio, continuare a muoversi anche al di fuori del proprio Comune, senza limiti di orario e senza dover giustificare lo spostamento. Chi non è provvisto del certificato, dovrà invece tornare a usare l’autocertificazione e potrà sconfinare solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

Il passaggio in arancione non comporterà comunque l’introduzione del coprifuoco dalle 22 alle 5, e i bar bar e ristoranti non dovranno sospendere il servizio al tavolo e lavorare solo con l’asporto, come invece era avvenuto 12 mesi fa.

Tra una zona e l’altra cambiano invece le regole per l’accesso ad alcuni negozi. Nella fascia arancione, non basta il certificato base ma serve quello rafforzato per entrare in quelli presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi)

Novità anche per chi scia. In zona arancione, serve infatti il Super Green pass per acquistare skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento.

I dati rispetto ad un anno fa sono senza dubbio migliori. A Gennaio del 2021 tutta l’Italia era in zona rossa con il coprifuoco. Ora invece ci sono solo poche regioni in zona gialla e la pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive sono molto leggeri e garantiscono lo svilupparsi dell’attività ordinaria degli ospedali, cosa che un anno fa era solo un miraggio.