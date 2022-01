I nodi arrivano al pettine, il 2022 si apre con quasi 70 crisi aziendali: coinvolti 80 mila lavorati

Se il 2021 si era chiuso con lo sciopero generale di Cgil e Uil, il 2022 si apre con precarietà e disuguaglianze. Il Ministro dello Sviluppo economico infatti, è già pronto ad affrontare le 69 crisi aziendali che coinvolgeranno circa 80 mila lavoratori.

Le crisi toccheranno soprattutto i settori della siderurgia, delle automobili, degli elettrodomestici e del trasporto aereo che sta vivendo una pesante crisi dettata dalla varianti del virus. Crisi di natura finanziaria, industriale o legate alla riconversione o chiusura degli impianti produttivi.

L’ultima è Air Italy dove sarebbero partite le lettere di licenziamento, ma anche l’Ex Ilva di Taranto in cui l’azienda avrebbe presentato un progetto di 10 anni per la decarbonizzazione degli impianti. Nel settore degli elettrodomestici le sofferenze aziendali toccherebbero circa 6700 lavoratori, compresi quelli della Whirpool di Napoli.

Pubblicità Pubblicità

Alla situazione già delicata, si aggiunge la crisi energetica, con il costo delle bollette notevolmente rialzato che rischia di affondare molte imprese per le quali i costi di gestione diventerebbero insostenibili.

Rimane poi, sempre più attuale il tema delle delocalizzazioni per le società estere che investono in Italia solo il tempo necessario per utilizzare gli incentivi.

Su questo il Governo è intervenuto inserendo in Manovra finanziaria una stretta. Infatti, serviranno 3 mesi di preavviso accompagnato da un piano per rendere meno difficili gli esuberi, e per chi viola la procedura le multe raddoppieranno.

Pubblicità Pubblicità

height="90"