Decreto Covid: obbligo di vaccino per gli over 50 e Green pass base per andare in banca o dal parrucchiere

Il governo si prepara ad approvare le nuove norme per contenere i casi Covid.

Nella bozza del nuovo decreto, al vaglio del Cdm, ci sarebbe l’obbligo, a partire dal 15 febbraio, di vaccino per gli over 50 per poter lavorare, sia nel pubblico sia nel privato.

Obbligo di Green pass base dal 20 gennaio fino al 31 di marzo 2022 per andare nei negozi, in banca o dal parrucchiere.

Nel pomeriggio l’esecutivo ha incontrato le Regioni, tra le altre cose si è discusso di scuola e test.

L’ultimo baluardo per l’approvazione è stata la Lega che ha resistito fino all’ultimo proponendo l’obbligo agli over 65.

L’opposizione della lega ha raccolto solo il green pass base invece che il super per poter accedere a negozi banche uffici postali e parrucchiere.

Tutte le imprese potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde Covid.

La misura viene estesa inizialmente alle Pmi fino a 15 dipendenti.

La sostituzione rimane di “10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”. Per “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale anti Covid verrà applicato a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri”, che “abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’“.

Lo si legge nella bozza di dl Covid attesa in Cdm. L’obbligo vale “fino al 15 giugno”, ma la data sarebbe in discussione. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”.

Pesantissime le sanzioni: dai 600 fino ali 1.500 euro di multa.