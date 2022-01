Dai ragazzi della pallavolo un esempio per le giovani generazioni: volontà e sacrificio superano le difficoltà

Il Presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder ha salutato ieri mattina a Palazzo Trentini i giovanissimi Aurora Cristelli di Pinè e Riccardo Hoffer di Mori, che si sono recentemente distinti nello sport della pallavolo a livello internazionale. La nazionale Sordi femminile ha sfiorato quest’anno il titolo mondiale, aggiudicandosi l’argento, mentre quella maschile è salita sul terzo gradino del podio.

Una grande soddisfazione per i ragazzi e per il Trentino, che Kaswalder ha messo in evidenza: «con il vostro impegno e la vostra determinazione voi rappresentate un brillante esempio per le giovani generazioni, di come con la volontà e con il sacrificio si possano superare le difficoltà e raggiungere traguardi stellari» – ha detto.

Brindando al nuovo anno il Presidente ha augurato ai ragazzi grandi soddisfazioni personali e sportive da estendere anche alle loro famiglie. In particolare, alla mamma di Riccardo, Alessandra Campedelli, allenatrice della nazionale sordi femminile che proprio in questi giorni è volata a Teheran, chiamata a guidare la nazionale femminile di pallavolo iraniana.​

