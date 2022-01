Covid: verso l’obbligo vaccinale per gli over 60

L’ipotesi più accreditata è quella dell’obbligo vaccinale per gli over 60 (e forse anche per gli over 50) e i soggetti più fragili: la misura sarà valutata dal governo per il nuovo decreto previsto oggi (il Consiglio dei Ministri è atteso per il pomeriggio).

I dubbi su questo obbligo vaccinale, però, riguardano le sanzioni, che colpirebbero i pensionati e i lavoratori più anziani. Per questo motivo è possibile che l’obbligo possa essere imposto solo ai lavoratori sopra i 60 anni, ma solo a quelli impegnati nei settori più esposti.

Per fermare il numero dei contagi e, soprattutto, evitare che le strutture sanitarie, e le terapie intensive in particolare, vadano in affanno, rimangono in piedi tutte le ipotesi dei giorni scorsi. Certo è che la fascia di età dai 60 in su si è dimostrata la più debole e rischiosa e su quella il governo intende intervenire.

Pubblicità Pubblicità

Una è l’estensione del super green pass (ottenibile solo con vaccinazione o guarigione dal Covid-19) ai lavoratori, anche se Lega e Movimento 5 Stelle minacciano diserzioni nel caso in cui venga imposto questo obbligo.

Per superare le tensioni, Mario Draghi potrebbe proporre il super green pass solo ai lavoratori dei settori considerati indispensabili e più esposti al pubblico.

L’ipotesi potrebbe essere quella di procedere per categorie: dopo il personale sanitario e scolastico, le forze dell’ordine e i lavoratori esterni delle Rsa, anche gli allenatori delle squadre sportive e chi lavora nelle palestre e nei circoli, i lavoratori che hanno contatti con il pubblico e con le categorie più fragili.

Pubblicità Pubblicità



Per quanto riguarda lo smartworking, la circolare di Brunetta chiarisce che «fino al 31 marzo 2022, la differenza fondamentale per lo smart working tra pubblico e privato sta nell’obbligatorietà, per il settore pubblico, dell’accordo individuale, mentre nel settore privato è ancora ammessa la forma semplificata di smart working, senza necessità di accordo individuale». Se nel settore pubblico rimane il tetto del 49% dei dipendenti, il privato può arrivare al 100%.

Intanto, dal 10 gennaio, i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno prenotare la terza dose: la decisione è stata presa anche perché, pure se l’adesione alla campagna vaccinale dei giovani di questa fascia di età è stata massiccia, il rischio era quello di fare perdere loro il green pass alla scadenza dei sei mesi dall’ultima somministrazione, dal momento che dal primo febbraio la validità del certificato passa da 9 a 6 mesi.