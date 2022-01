Covid: due bambini in isolamento in pediatria al santa Chiara

I pazienti in isolamento per Covid nel reparto di pediatria di Trento sono attualmente due: uno in osservazione per aver sviluppato i sintomi dell’infiammazione in modo non grave e l’altro entrato in ospedale per un altro motivo e risultato positivo al Covid.

Non si registra invece un incremento dei ricoveri per Covid in età pediatrica nelle ultime settimane. Lo ha riferito all’agenzia Ansa il direttore dell’Unità operativa neonatologia e terapia intensiva neonatale e dell’Unità operativa di pediatria multizonale di Trento, Massimo Soffiati.

“I casi di ricovero dei bambini per Covid solitamente sono legati allo sviluppo di sintomi, per cui è opportuna l’osservazione, soprattutto nei più piccoli, oppure per le complicazioni connesse alla sindrome infiammatoria multisistemica, che vediamo da inizio pandemia e risulta particolarmente preoccupante sul lungo periodo. Ci sono stati anche casi di neonati intubati per aver sviluppato difficoltà respiratoria acuta, ma al momento non vi sono casi gravi”, ha assicurato Soffiati. Secondo il dirigente, i ricoveri sono in linea con i mesi precedenti, pari a uno o due alla settimana.

