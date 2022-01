Coronavirus: 2.372 contagi e due morti nelle ultime 24 ore in Trentino

Sono 2.372 i nuovi casi positivi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore, dato in leggero aumento rispetto a quello di ieri (2.290).

Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta poi purtroppo altri due decessi, dato analogo a quello di lunedì e martedì scorsi: si tratta di due donne over 80, entrambe con patologie pregresse, una vaccinata l’altra no, decedute in ospedale.

Negli ospedali trentini la situazione vede al momento 120 pazienti ricoverati (erano 122 ieri), di cui 22 in rianimazione. (come il giorno prima) Nella giornata di ieri sono stati registrati 16 nuovi ricoveri e 16 dimissioni.

Intanto le vaccinazioni arrivano a quota 1.010.783 somministrazioni, di cui 394.254 relative a seconde dosi e 182.888 a terze dosi.

Per quanto riguarda i casi positivi odierni, 277 sono risultati al molecolare (su 1.940 test effettuati) e 2.095 all’antigenico (su 12.191 test effettuati). I molecolari poi confermano 371 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questa la suddivisione per classi di età dei nuovi positivi: 24 (0-2 anni), 30 (3-5 anni), 81 (6-10 anni), 73 (11-13 anni), 254 (14-18 anni), 1.007 (19-39 anni), 656 (40-59 anni), 147 (60-69 anni), 63 (70-79 anni) e 37 (80 e oltre). Il totale di guariti cresce di 282 unità arrivando a 55.384 da inizio pandemia.

