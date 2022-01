Cede il freno a mano e la macchina precipita insieme al cane che rimane intrappolato all’interno

I vigili del fuoco, nella giornata di ieri (4 gennaio), verso le 11:23, sono intervenuti a Labers per salvare un cagnolino che è precipitato per 80 metri dentro una macchina parcheggiata in mezzo al bosco.

Il cane si trovava intrappolato nella vettura quando è ceduto il freno a mano della stessa che è precipitata per svariate decine di metri. Assieme ai vigili del fuoco di Labers sono intervenuti anche quelli di Merano per il recupero del veicolo attraverso il mezzo di polisoccorso. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la vicenda è terminata al meglio.

