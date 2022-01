Scuole dell’infanzia: le iscrizioni aprono il 10 gennaio

Apriranno lunedì 10 gennaio alle 8.00 le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023. Riguardano i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2023. Ci sarà tempo fino al 28 gennaio per presentare domanda on line, mediante l’accesso al portale https://www.servizionline.provincia.tn.it – area infanzia, scuola e formazione, iscrizioni scuola.

Modalità – Le iscrizioni on line sono effettuabili dalle ore 8.00 del 10 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022, attraverso l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it – area infanzia, scuola e formazione, tramite:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore;

CIE (Carta d’identità elettronica);

tramite Tessera sanitaria (CNS) o Carta Provinciale dei Servizi (CPS), abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio utilizzando apposito lettore.

Pre-iscrizioni – Le domande di pre-iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2023, residenti o domiciliati in provincia di Trento, sono da presentare nei termini fissati dal 10 gennaio al 28 gennaio 2022 presso la scuola dell’infanzia dell’area d’utenza.

La pre-iscrizione consentirà alle famiglie di acquisire la precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili per gennaio 2023, salva la necessità di conferma della domanda dal 3 al 10 ottobre 2022.

Orario prolungato – La durata massima giornaliera del prolungamento dell’orario è di tre ore, oltre alle sette di ordinaria apertura, e l’iscrizione è ammessa solo per esigenze annuali, ossia riferite ai 10 mesi di apertura della scuola. Per attivare ciascuna ora di prolungamento dell’orario giornaliero devono essere accolte almeno 7 iscrizioni per la stessa ora.

La tariffa annuale a carico delle famiglie per l’utilizzo del servizio di orario prolungato varia da un minimo di 75 euro a un massimo di 200 euro per un’ora giornaliera, da 150 euro a 400 euro per 2 ore e da 250 euro a 660 per tre ore, a seconda della propria condizione economica familiare (ICEF).

Iscrizione a un ulteriore mese nel periodo estivo 2022 – Per l’anno scolastico 2021/22 è offerta alle famiglie interessate, iscritte in una scuola dell’infanzia provinciale o equiparata nell’anno scolastico 2021/22, una durata prolungata del servizio scolastico. I termini per la presentazione della domanda di conferma della frequenza alla scuola dell’infanzia nel periodo estivo anno 2022 coincidono con i termini indicati per la presentazione della domanda di iscrizione. L’estensione dell’apertura della scuola dell’infanzia è nel mese di luglio per le scuole a calendario ordinario, nel mese di giugno per le scuole a calendario turistico, da circa metà luglio a circa metà agosto per le scuole a calendario speciale. Per l’ulteriore frequenza è previsto un contributo pari a Euro 50.

Modalità di pagamento – Per le iscrizioni presso scuola dell’infanzia provinciale il versamento della tariffa dovuta a favore della Provincia autonoma di Trento dovrà avvenire esclusivamente attraverso il metodo PagoPA. Info sul sito PagoPA in Trentino https://pagopa.provincia.tn.it/ e su Vivoscuola https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/PagoPA

