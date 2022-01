Per uscire dalla quarantena non servirà più il tampone molecolare. Basterà il test rapido

Non sarà più necessario confermare la propria negatività con il tampone molecolare.

Da ieri, per coloro i quali dovranno uscire dalla quarantena, basterà fare un test rapido per rientrare in possesso del green pass.

A comunicarlo è stata l’azienda sanitaria nelle scorse ore in accordo con la Provincia.

La decisione è stata presa a causa degli assalti ai drive through che ci sono stati negli ultimi giorni.

La mole di lavoro per gli operatori, già in numero scarso, era insostenibile.

Questo metodo verrà però attuato temporaneamente nonostante sia ormai appurato che circa il 30% dei tamponi rapidi diano esito errato.

Le stime confermano infatti che circa un un tampone su tre sia un falso negativo o falso positivo.

Dunque niente più molecolare di conferma per la fine quarantena, basterà il rapido.

I tecnici a livello nazionale stanno lavorando per fare in modo che il pass da guarito sia rilasciato con questo tampone.