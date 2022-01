Volontario 118 arriva sul luogo di un incidente stradale e scopre sua sorella morta

C’è una tragedia nella tragedia nell’incidente che ha portato alla morte due ragazzi nel giorno di Capodanno, a Pellezzano.

La 15enne era in sella ad un “Beverly 250 “insieme all’amico che, improvvisamente, ha perso il controllo dello scooter, andandosi a schiantare contro un palo.

Un volontario del 118 è arrivato sul luogo di un incidente stradale e ha provato a rianimare la ragazza coinvolta. Si trattava di sua sorella, 15 anni.

Il ragazzo ha provato in tutti i modi di praticare le manovre di rianimazione. Ma per la sorella non c’è stato niente da fare: è deceduta, così come un suo amico di 18 anni.

La vicenda è stata raccontata con un commovente post sui social dal fratello. “Nessuna esperienza sul campo ti potrà preparare ad incrociare le mani sul torace del sangue del tuo sangue per iniziare a scaricare con tutta la forza, e con tutta la rabbia che hai in corpo. Scusa, ci ho provato… Perdonami, ovunque tu sia”.

Le salme sono state poste sotto sequestro in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

