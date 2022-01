Tutti impazziti per il Drago Vaia di Lavarone

Sono state oltre 2.000 solo ieri le persone che sono salite a Lavarone per vedere il Drago Vaia che ormai è diventata una vera star trentina. Le persone che sono salite a Lavarone arrivano da tutta l’Italia e anche in parte dall’estero.

Le immagini del drago Vaia hanno invaso i social grazie a selfie e scatti fotografici che hanno immortalato la sua grandezza.

La scultura di legno più grande d’Europa, che si trova tra gli Altipiani Cimbri, nella Perla Alpina di Lavarone e che rappresenta la rinascita dei boschi del Trentino colpiti dalla terribile tempesta Vaia dell’ottobre 2018.

La realizzazione dell’opera è stata curata dall’artista Marco Martalar. Drago Vaia, è un drago lungo sette metri e alto 6, posizionato in una delle viste più belle di Lavarone ed è stato costruito con oltre 2.000 pezzi in legno e 3.000 viti.

Questo progetto ha raggiunto l’interesse anche della trasmissione Geo & Geo che ha ripreso le fasi di realizzazione dell’opera.

Il legno utilizzato per la realizzazione proviene dagli alberi caduti a causa del forte maltempo di quel periodo. Marco Martalar, attraverso il Drago Vaia, ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro: niente dura in eterno e tutto si trasforma.

Il legno della scultura infatti non è trattato e con il tempo deperirà per l’effetto degli agenti atmosferici. Perciò, cambierà forma e, tramite la decomposizione, andrà a formare nuovo humus per i boschi.

Gli alberi sradicati dalla tempesta saranno quindi nutrimento per altri alberi e contribuiranno a renderli più rigogliosi.

L’opera muterà nel tempo, con il passare delle stagioni, fino a che il drago arriverà a decomporsi. Per poter vedere il Drago Vaia dopo essere arrivati alla frazione Slaghenaufi, bisogna seguire le indicazioni per raggiungere il Chalet Tana Incantata.

Poco prima di arrivare allo Chalet, seguire le indicazioni per la frazione di Magrè.