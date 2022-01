Trovato annegato un bimbo di due anni. La madre era vicino a lui e voleva suicidarsi

E’ stato trovato morto annegato un bimbo di soli due anni nel napoletano, più precisamente a Torre del Greco. E’ accaduto nella serata di domenica.

Secondo le ricostruzioni, il bimbo sarebbe stato visto in acqua vicino alla madre che minacciava di suicidarsi. Alcuni presenti, accorsi per salvare la madre, si sono tuffati in mare ed hanno cercato di portare in salvo il piccolo per il quale però, non c’era nulla da fare.

La donna è stata portata presso la caserma dei carabinieri per gli interrogatori e per cercare di verificare le sue responsabilità nella morte del figlio. La salma del bambino è stata messa sotto sequestro. E’ stata sequestrata anche la parte di spiaggia dove è accaduto il fatto.

