Mezzocorona, ecco le modalità d’accesso e i servizi attivi in biblioteca dal 10 gennaio 2022

Col nuovo anno, e in particolare a partire da lunedì prossimo, 10 gennaio 2022, arrivano delle novità nelle modalità d’accesso e dei servizi attivi in biblioteca a Mezzocorona.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, dal 10 gennaio per accedere ai locali della biblioteca sarà necessario esibire il green pass rafforzato. Sono esclusi dall’obbligo, in ogni caso, i bambini di età inferiore ai 12 anni.

Per chi ne fosse privo, è possibile continuare a prendere in prestito libri, dvd e riviste su prenotazione in modalità take away, all’ingresso della biblioteca.

Pubblicità Pubblicità

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0461 608182; e-mail biblioteca@comune.mezzocorona.tn.it

La biblioteca di Mezzocorona è aperta con il seguente orario: lunedì dalle 14 alle 19, martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, mercoledì dalle 14 alle 19, giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, venerdì dalle 14 alle 18.

I servizi offerti sono i seguenti: ricerca, prestito, restituzione, accesso agli scaffali, internet, sala studio, consultazione, fotocopie, stampa, consultazione giornali e riviste.

Pubblicità Pubblicità

height="90"

Gli utenti possono scegliere direttamente i libri a scaffale e in biblioteca bisogna rispettare le seguenti regole per la protezione di tutti: mascherina obbligatoria, disinfezione delle mani, evitare gli assembramenti, mantenere la distanza interpersonale.