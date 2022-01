Ianeselli replica a Merler: «Progetto ex Sit di grande qualità, ma il bando favorisce le aree vulnerabili»

Il sindaco Ianeselli replica alle accuse di Andrea Merler sul mancato finanziamento dell’ex Sit.

“La proposta di intervento che si propone di trasformare l’area ex Sit in un centro intermodale è stata ammessa senza riserve dalla commissione statale incaricata di assegnare ai Comuni i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dunque, se ad oggi la trasformazione dell’ex Sit non è stata finanziata, ciò è avvenuto per ragioni che nulla hanno a che fare con la qualità, l’efficienza e l’efficacia della proposta presentata dagli uffici comunali“. Così il sindaco Franco Ianeselli replica al consigliere comunale di Trento Unita Andrea Merler, che ha accusato l’Amministrazione comunale di “incapacità“. “Certo, non possiamo pretendere che tutti conoscano i criteri del bando in questione – continua Ianeselli – Tuttavia sarebbe bene approfondire prima di esprimere giudizi così severi su un Servizio del Comune che forse mai come in questo periodo è stato in prima linea nell’elaborazione di progetti strategici per la Trento del futuro“.

Com’è noto, uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza è quello di accorciare le distanze socioeconomiche tra il Nord e il Sud Italia e, proprio per questo, l’assegnazione dei fondi premia i comuni del Mezzogiorno.

Nella scelta delle opere da finanziare, è stata predisposta una graduatoria basata esclusivamente sul valore dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm): e, per fortuna, Trento presenta uno dei valori più bassi in Italia.

Assodato che la posizione in graduatoria della proposta di Trento è legata a ragioni che non sono imputabili all’Amministrazione, c’è comunque qualche ragione per considerare il finanziamento della rigenerazione urbana dell’ex Sit una partita ancora aperta.

Infatti, le proposte di molti Comuni, oggi in graduatoria in posizione utile per ricevere i fondi, sono state ammesse con riserva per verifiche ancora da completare.

Se i progetti non dovessero essere integrati in tempi stretti o risultare inammissibili, naturalmente sarebbero ripescati i Comuni che hanno presentato proposte in graduatoria, ma non finanziate.

In secondo luogo, come ha richiesto il presidente dell’Anci Antonio Decaro, c’è anche la possibilità che lo Stato finanzi i progetti approvati di tutti i Comuni rimasti esclusi dai fondi, dirottando sulla rigenerazione urbana risorse assegnate ad altre aree d’intervento per le quali non sono stati presentati progetti pronti e cantierabili.

Qualcosa di simile è avvenuto in passato con il cosiddetto “Bando periferie” che a Trento ha portato 18 milioni per il progetto Santa Chiara Open Lab. Anche in quel caso Trento era stata esclusa dalla prima tornata di assegnazione dei fondi, per essere poi ripescata in un secondo momento.

