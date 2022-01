Escape Theater – L’eredità di Mangiafuoco. Dal 4 al 16 gennaio presso Teatro di Villazzano

A partire da martedì 4 gennaio e fino al 16 con turni ogni due ore a partire dalle 14.00, il Teatro di Villazzano apre le sue porte alla nuova Escape theater dal titolo L’eredità di Mangiafuoco.

Questo appuntamento fa seguito ad una prima edizione di escape room ambientata in teatro, dopo il successo di settembre 2020, quando TeatroE ha inventato questa formula alla quale il pubblico ha risposto con entusiasmo.

Proprio in quell’occasione partecipò un gruppo di insegnanti del Cfp Enaip Villazzano, il quale, entusiasta dell’esperienza fatta immaginò, assieme a TeatroE, una collaborazione per una nuova edizione con un progetto molto ambizioso: ripartire dall’esperienza artistica di TeatroE implementandola con le conoscenze tecniche degli insegnanti e dei loro studenti in un percorso che sia formativo per gli alunni e che porti alla realizzazione di un prodotto che sia poi disponibile per la comunità.

Il progetto ha previsto una fase di studio e ideazione, una parte di creazione e realizzazione e una parte di apertura al pubblico dell’esperienza. Le Escape room prendono sempre più piede nelle città ma questo progetto va molto oltre; rendendo la realizzazione di un Escape room un avvicinamento al teatro di giovani generazioni, dandone un forte accento professionalizzante e allo stesso tempo divertente in un percorso distante dai banchi di scuola.

Il progetto ha ricevuto il sostegno di Fondazione Caritro e Provincia Autonoma di Trento e ha così potuto investire molte risorse per diventare un percorso completo fatto di co-progettazione realizzata tra i banchi di scuola, realizzazione di enigmi con materiali di qualità, lavoro di creazione con professionisti scenografi e tecnici e importanti periodi di test.

Il tema è facile da evincere dal titolo, l’escape prende spunto da “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi, riusciranno i giocatori a salvare l’eredità del burattinaio Mangiafuoco? La sfida è lanciata!

