Docenti Senza Frontiere e Cassa Rurale Val di Non uniti per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà

L’obiettivo è chiaro (e nobile): fornire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. E farlo nel pieno rispetto della loro dignità e valorizzando la vicinanza della comunità territoriale educante.

Così nei mesi scorsi, a partire da inizio novembre, Docenti Senza Frontiere, con il supporto della Cassa Rurale Val di Non, ha messo a disposizione degli Istituti Comprensivi di Cles e Taio dei materiali didattici necessari per i bambini in età scolare, in modo da alleggerire i costi per le famiglie meno abbienti e garantire un percorso scolastico sereno agli alunni.

La lotta alla povertà educativa, acuita dalla crisi pandemica di questi ultimi due anni, passa attraverso la lotta alla povertà estrema che anche qui si fa sentire.

Partendo da questo presupposto, l’associazione di volontariato trentina ha incontrato il sostegno a tuttotondo del presidente della Cassa Rurale Val di Non Silvio Mucchi (a destra nella foto in alto), che ha generosamente sovvenzionato l’iniziativa, finanziando la fornitura di più di 200 pezzi tra quaderni, raccoglitori ad anelli, diari e astucci con cartoleria di base, realizzati in Trentino dall’associazione.

Al di là del sostegno concreto al tessuto economico locale, e ai posti di lavoro, tutti i prodotti consegnati sono frutto di percorsi scolastici dell’associazione e intendono veicolare messaggi educativi e di cittadinanza.

In accordo con i rappresentanti dei genitori e le commissioni scolastiche che hanno il polso delle esigenze delle famiglie, i dirigenti scolastici dei due Istituti Comprensivi, Matteo Lusso a Cles e Maura Zini a Taio, andranno quindi a definire i criteri di assegnazione dei materiali nel corso di questo anno scolastico o anche dei prossimi.

Per Docenti Senza Frontiere non si tratta di una novità assoluta. L’associazione, infatti, non è nuova a iniziative di questo genere: ogni anno, mediante la cosiddetta Campagna Quaderni Solidali, consegna agli alunni richiedenti il diario e il fabbisogno complessivo per un intero anno scolastico di quaderni.

In questi anni di crisi, aderire alla Campagna assume un significato ancora più importante, che affianca alle finalità solidali anche la volontà di far ripartire il nostro territorio, dopo le chiusure dovute al Covid, garantendo un sostanzioso indotto economico generato dalla stampa e distribuzione dei circa 100mila quaderni.

Realizzati dalla tipografia Esperia srl di Lavis, i quaderni comprendono sia una tipologia “neutra”, sia una gamma “etica”, e la copertina, così come quella del diario, viene scelta fra i bozzetti realizzati dagli studenti degli Istituti superiori trentini dediti all’arte e alla grafica.

I genitori possono aderire all’iniziativa attraverso il sito shop.docentisenzafrontiere.org/campagnaquaderni