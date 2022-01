Coronavirus: due vittime e 807 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Si registrano purtroppo due nuove vittime del Covid in Trentino. Sono entrambi uomini, con altre patologie, deceduti in ospedale: un ultra ottantenne non vaccinato e un over 70 vaccinato con gravissime patologie.

Dal bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari emergono inoltre 807 nuovi casi positivi, mentre i pazienti ricoverati sono al momento 135 (uno in meno di ieri), di cui 22 si trovano in rianimazione. (come ieri)

Ieri ci sono stati 6 nuovi ricoveri, a fronte di 5 dimissioni. Intanto le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.002.745, di cui 393.218 sono seconde dosi e 176.699 terze dosi.

Riguardo ai casi positivi odierni, 118 sono stati evidenziati dal test molecolare (su 1.306 test effettuati) e 689 dall’antigenico (su 7.063 test effettuati). I molecolari poi confermano 665 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Nella suddivisione per classi di età dei nuovi positivi troviamo la seguente situazione: 7 (0-2 anni), 13 (3-5 anni), 44 (6-10 anni), 28 (11-13 anni), 69 (14-18 anni), 318 (19-39 anni), 253 (40-59 anni), 52 (60-69 anni), 12 (70-79 anni) e 11 (80 e oltre).

I guariti sono 124, per un totale da inizio pandemia di 54.768.

