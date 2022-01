Controlli Covid: in 27 giorni sanzionate 287 persone e 66 locali in Trentino. 4 di questi sono stati chiusi

Sono proseguite anche durante il periodo festivo appena trascorso le intense attività di controllo a cura degli operatori delle Forze di Polizia territoriali e delle Polizie Locali trentine per assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di contenimento della pandemia da “Covid 19”.

Al riguardo, il Commissario del Governo Gianfranco Bernabei (foto) ha evidenziato che tali mirati servizi sono stati ulteriormente implementati ed affinati, in adesione alle indicazioni impartite dal Ministero dell’Interno alla luce delle più stringenti disposizioni contenute nel decreto legge n. 221/2021, emanate a seguito della forte recrudescenza pandemica in corso.

In particolare, a decorrere dal 6 dicembre 2021 sono state controllate complessivamente 55.072 persone (con 146 sanzioni) e 7.818 esercizi commerciali (con 66 sanzioni). Per 4 locali è stata disposta in via cautelare la sospensione dell’attività.

Infine, 287 persone sono state sanzionate per il mancato rispetto della normativa in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 3 soggetti sono stati denunciati per non aver ottemperato al divieto di mobilità dalla propria abitazione perché in quarantena.

Il Prefetto, nel rilevare che i dati statistici denotano una sostanziale adesione da parte della cittadinanza trentina alle vigenti disposizioni di legge, ha confermato che l’importante attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane, al fine di garantire il rigoroso rispetto della normativa dettata per il contenimento della pandemia da “Covid 19”, a tutela della salute e della sicurezza pubblica ed ha rinnovato l’appello a tutti i cittadini per una consapevole e convinta adesione alle indicazioni sanitarie più volte ribadite.

