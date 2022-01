Auto si schianta contro il Guard-rail a Primolano: intervengono i volontari di Tezze Valsugana

E’ avvenuto un incidente verso le 8 e 30 di questa mattina a Primolano, nel vicentino, sulla SS47 a pochi chilometri dal confine fra il Veneto e il Trentino.

Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco di Tezze Valsugana.

Un’automobile stava procedendo in direzione Trentino ma ha perso aderenza con l’asfalto sbandando e andando a finire più volte contro il guard-rail.

Il fondo stradale era ghiacciato e lo scontro è stato causato da questo.

Fortunatamente, per il conducente della vettura, è stato solamente un grande spavento ma per lui non c’è stata alcuna conseguenza. E’ illeso.

I vigili del fuoco volontari hanno operato per la messa. In sicurezza della zona, per la gestione della viabilità e del traffico intenso.

