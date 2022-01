Arco: attivati due progetti di servizio civile per il 2022

Il Comune di Arco ha attivato anche per il 2022 due progetti di servizio civile: uno in biblioteca e uno all’Ufficio ambiente.

Le candidature vanno consegnate o spedite entro le ore 12 del 31 gennaio. In entrambi i casi, è richiesta l’età fra 18 e 28 anni e la durata del servizio è di un anno con inizio il primo marzo. Le domande vanno consegnate a mano all’Ufficio protocollo in municipio, previo appuntamento telefonico (al numero 0464 583523), oppure inviate via raccomandata all’indirizzo del Comune di Arco (piazza Tre Novembre 3, 38062 Arco, TN), o ancora per pec a: comune@pec.comune.arco.tn.it

Per informazioni ci si può rivolgere ai numeri 0464 583652 (per la biblioteca e fondo antico «Bruno Emmert» e 0464 583509 (per l’Ufficio ambiente), oppure consultare le schede di progetto all’indirizzo https://serviziocivile.provincia.tn.

