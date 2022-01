Andrea Costa: «Ogni giorno 50mila no vax si convertono ai vaccini»

A dirlo è stato Andrea Costa, (foto) sottosegretario alla Salute di «Noi con l’Italia», che dichiara anche solennemente che il tempo dei rinvii è finito.

«Credo che, visti i numeri dei contagi e della pressione ospedaliera in aumento, sia ragionevole estendere subito il super green pass nei posti di lavoro. Entro la Befana potremmo stabilire le nuove regole» – spiega in un’intervista il sottosegretario all’inviata de IlGiornale.it Enza Cusmai

Costa diffonde i dati relativi ai vaccinati confermando che ormai 50mila no vax italiani al giorno si convertono al vaccino.

E molti altri indecisi dovrebbero superare la diffidenza guardando i numeri: in Italia sono state somministrate 112 milioni di dosi e 7 miliardi in tutto il mondo.

Secondo il sottosegretario le nuove restrizioni saranno un ulteriore grosso impulso per accelerare la campagna vaccinale. Le nuove regole potrebbero portare alla sospensione del lavoro, «che deve valere non solo per i lavoratori dipendenti e della Pa, ma anche per gli autonomi» – sottolinea Costa

Costa nell’intervista a IlGiornale.it spiega anche che «la priorità del Governo è quella di tornare alla normalità e di non far chiudere le attività. Non possiamo permettere che le posizioni di una minoranza pregiudichino i risultati raggiunti fino ad oggi». Fra i dati importanti anche quello che conferma che nella fascia 12-19 anni il 70% si è vaccinato, e tra i 5-12 anni siamo quasi al 10%.

