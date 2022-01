Acqua come dono di vita: i bambini della scuola dell’infanzia di Fondo protagonisti di un progetto significativo

A Fondo l’acqua riveste da sempre un ruolo fondamentale, è considerato un elemento “magico” in una simbiosi tra uomo e natura: dal Canyon Rio Sass al Lago Smeraldo, dal Rio Novella alle fontane storiche, senza dimenticare i mulini, la forra, la centrale idroelettrica, l’orologio ad acqua. L’acqua, appunto, come dono di vita, da proteggere e custodire.

Partendo da questo presupposto, i bambini della scuola dell’infanzia di Fondo sono stati protagonisti di un progetto significativo.

Durante alcune passeggiate hanno potuto osservare le diverse fontane disseminate in paese, ciascuna delle quali racconta una storia diversa, come quella allestita dall’Unicef che mette in evidenza l’importanza di questo bene prezioso.

I bimbi hanno anche fatto visita al vecchio mulino ristrutturato, che era gestito dalla mugnaia Pia fino ai primi anni Sessanta, quando ancora i contadini di Fondo e dintorni portavano il grano a far macinare.

Qui hanno potuto scorgere la macina, gli ingranaggi e la grande ruota mossa dalla forza dell’acqua del rio, oltre ad ascoltare i racconti della signora Manuela, testimone di queste antiche tradizioni.

Ma il paese in cima alla Val di Non ospita anche il museo dell’acqua, dove i bambini hanno potuto svolgere un percorso sensoriale accompagnati dalle spiegazioni di Lorenzo Abram. E ancora il Lago Smeraldo, il Rio Sass, il Canyon, mete delle passeggiate esplorative nei dintorni della scuola.

Attingendo anche e soprattutto alle loro esperienze di vita, i bambini hanno condotto una ricerca osservativa, scoprendo che l’acqua è un bene prezioso, che serve per bere, per cucinare, per lavarsi, per muoversi e anche per divertirsi.

Attraverso disegni, scritte spontanee e immagini ritagliate, hanno poi rappresentato le loro ricerche. Tutto è stato incollato su cartoncini a forma di goccia, appesi poi intorno alla fontana dell’Unicef per lanciare un messaggio importantissimo.

Monica Franch, portavoce dell’Unicef di Bolzano, ha mostrato ai bimbi le immagini di terre lontane, dove siccità e carenza d’acqua provocano carestie, con conseguenze di malnutrizione e fame per le persone che vi abitano.

Da sempre l’Unicef si impegna ad aiutare le donne, gli uomini, ma soprattutto i più piccoli meno fortunati di noi. I bambini della scuola dell’infanzia, con le loro gocce d’acqua, hanno voluto invitare gli adulti a riflettere, condividendo un pensiero importante: l’acqua è il bene più prezioso. E deve appartenere a tutti gli esseri viventi.