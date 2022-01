Violento scontro fra 3 macchine, una si ribalta. Ferita una 60 enne e coinvolte 7 persone

Violento scontro fra tre vetture tra cui una che si è ribaltata su un fianco.

E’ Accaduto questa mattina, domenica 2 gennaio, in Valle di Non pochi minuti dopo le 9.30 lungo la strada statale 43 poco prima della salita in località Sabino nel comune di Predaia.

A rimanere coinvolte 7 persone quattro donne di 60, 34, 50, e 16 anni e tre uomini di 44, 21, e 51 anni.

In pochi minuti sul posto sono giunte due ambulanze dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte.

Sul posto per supportare il personale sanitario e mettere in sicurezza l’intera area sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Taio.

I sanitari dopo una prima visita sul posto hanno trasportato solo una donna 60 enne nel nosocomio Clesiano per ulteriori approfondimenti.

Ma secondo i medici del pronto soccorso le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Visitati e soccorsi tutti sul posto le altre persone coinvolte nell’incidente che per fortuna non hanno riportato traumi gravi.

Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Cles.

Code e forti rallentamenti sono durati per tutta la mattinata in entrambe le direzioni finché i vigili del fuoco con il supporto del personale della gestione strade della provincia autonoma di Trento hanno ripulito la sede stradale dai vari detriti e oli persi dai mezzi, e recuperato le auto mediante i carro attrezzi intervenuti.