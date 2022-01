Vandali ubriachi in azione: tentano di sradicare l’albero di Natale in centro storico – IL VIDEO

L’episodio di vandalismo è stato filmato dai residenti della zona, già tristemente famosa per atti simili che avvengono ormai da anni.

È successo questa notte in piazzetta del conservatorio alle 1.35. Due ragazzi – secondo i residenti – presumibilmente stranieri hanno tentato più volte di sradicare l’albero di natale con le sue luminarie che però essendo ancorato a terra ha resistito.

Ma quanto filmato nel video era il secondo attacco all’albero. Infatti poche ore prima «ignoti» avevano tentato di manomettere il quadro elettrico per spegnerlo.

A far desistere il ragazzo, quasi sicuramente minorenne e completamente alterato dall’alcool o dal qualche sostanza stupefacente, è stata una persona che dopo aver assistito al tentativo di vandalismo si è avvicinata ai due riprendendoli.

Dopo un primo momento di imbarazzo il vandalo ha comunque sfidato la persona tentando nuovamente di sradicare l’albero di Natale e prendendolo a calci. Poi ha deciso di allontanarsi con l’amico.

I teppisti sono comunque sempre in azione, anche in questi giorni di festa e a Natale. Nella stessa zona sono stati presi di mira i muri della case che stati imbrattati con delle scritte senza senso.

I vandali delle scritte sui muri agiscono per sfidare la legalità ma sono anche un’espressione del disagio sociale. Questo fenomeno in Italia e in Trentino sta assumendo sempre più aspetti aggressivi con minacce alle istituzioni e alle forze dell’ordine, portando sempre di più ad una deriva vandalica molte delle nostre città.

Per ora le amministrazioni devono ancora prendere le misure di fronte a questo fenomeno che per le comunità hanno enormi costi in termine economico.

Il video è stato leggermente oscurato per non far riconoscere il vandalo ma l’originale è a disposizione delle forze dell’ordine qualora intendano svolgere delle indagini nel merito.