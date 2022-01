Ultimo nato a Rovereto, il primo in val di Non. 48 bambini in più nel 2021

L’ultimo e il primo nato nella notte di Capodanno sono entrambi maschietti e sono veluti alla luce con un parto naturale.

L’ultimo nato del 2021 è stato il piccolo Liam che ha visto la luce alle 23.35 presso l’ospedale di Rovereto. Felici il papa Manuel e la mamma Elisa che abitano a Mori. Liam sta benissimo e pesa 3,6 chilogrammi.

Il primo nato del nuovo anno si chiama invece Nicolò, pesa 3,4 chilogrammi ed è venuto al mondo presso l’ospedale di Cles alle 3 del mattino. Mamma Francesca e papà Manuel abitano a Celledizzo, una piccola frazione in val di Peio

Durante il 2021 negli ospedali trentini sono nati 3.948 bambini, in leggero aumento rispetto al 2020 quando erano stati 3.900.

48 bambini nati in più che fanno ben sperare in una ripresa nella natalità in Trentino. Ma anche 90 in meno rispetto ai dati pre covid. In proposito nella nostra provincia sono 5 le donne in gravidanza contagiate dal Covid, una delle quali ricoverata in terapia intensiva. Tutte non sono vaccinate.

Il consiglio è sempre quello di vaccinarsi soprattutto in gravidanza, per così trasferire l’immunità anche al proprio bambino.

