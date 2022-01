Orrore in piazza Duomo: 19 enne accerchiata e molestata da 30 stranieri

Come successo l’anno scorso anche queesto Capodanno è stato contraddistinto da episodi di violenza sulle donne. Anche se la memoria corre veloce al capodanno del 2016 quando, a Colonia in Germania, 90 donne denunciarono di aver subito molestie e violenze da parte di circa 1000 uomini ubriachi, descritti dalle vittime come “ apparentemente di origine araba “.

Una di queste è stata segnalata da IlGiornale che per voce della giornalista Francesca Galici che ha raccontato che trascorsa l’una e mezza della notte di capodanno una ragazza è stata accerchiata e molestata da circa 30 ragazzi nei pressi di Palazzo Reale a Milano, in pieno centro, a pochi passi da piazza del Duomo.

La 19enne ha cercato di difendersi utilizzando la borsa che portava con sé, che è stata però afferrata dai suoi aggressori mentre lei cercava di allontanarli. Questo è il racconto della ragazza, che ha riferito alle forze dell’ordine di essere stata palpeggiata e che a un certo punto il gruppo avrebbe anche provato a spogliarla.

Pubblicità Pubblicità

Fortunatamente in zona erano presenti numerosi agenti delle forze dell’ordine e di polizia, che hanno rapidamente raccolto l’allarme della giovane e sono potuti intervenire immediatamente.

Alla vista delle divise, gli aggressori si sono dileguati in varie direzioni facendo perdere le loro tracce. La ragazza è stata subito soccorsa dagli agenti e per lei, al di là di un grandissimo spavento e dello choc non ci sono state conseguenze più gravi.

La giovane ha riferito agli investigatori che il gruppo dei suoi aggressori era presumibilmente di origine straniera.

Pubblicità Pubblicità



Feed has no items.