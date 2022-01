Morti 400 cani e gatti di infarto terrorizzati dai fuochi d’artificio di Capodanno

Ogni anno sono molte le vittime tra gli animali a causa dei fuochi artificiali e dei botti di Capodanno. Anche quest’anno il bilancio è drammatico: sono stati infatti 400 tra cani e gatti letteralmente morti di paura.

Si contano inoltre centinaia di animali fuggiti per lo spavento e tutt’ora ricercati dai proprietari.

Il tragico bilancio della notte di capodanno è satto fornito dall’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. Ma quello fornito dall’organizzazione rischia di essere soltanto un bilancio parziale della notte di San Silvestro appena trascorsa.

Centinaia, inoltre, potrebbero essere gli animali scappati dalle proprie abitazioni proprio perché spaventati dal fragore di botti e giochi pirotecnici. Il picco di animali colpiti a morte da bombe e petardi si è registrato in Calabria e Sicilia.

A seguire, come si legge sul Messaggero, ci sono Lombardia e Campania. Anche in quel caso, non si contano gli animali che si sono allontanano per paura dei boati, senza più tornare dai loro padroni.

Lo scorso anno centinaia di uccelli furono ritrovati morti lungo via Cavour a Roma. Si pensa che possa essere stato proprio il fragore delle esplosioni a scatenare il panico fra i volatili che nel tentativo disordinato di fuggire avrebbero urtato contro pali della luce, abitazioni e negozi.

