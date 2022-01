Mercoledì via ai saldi in Trentino. Ne approfitteranno 4 trentini su 10

Sono 4 su 10 le persone che decideranno di approfittare della stagione dei saldi che inizia oggi 2 gennaio 2022 in due regioni d’Italia. In Trentino inizieranno ufficialmente nella giornata di mercoledì 5 gennaio 2022

A fare da strada sono Sicilia e Basilicata oggi, domani, 3 gennaio, lo farà la Valle d’Aosta, mentre tutte le altre Regioni partiranno mercoledì 5.

Per lo shopping dei saldi, che anche quest’anno interessa oltre 15 milioni di famiglie, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio ogni persona spenderà circa 120-130 euro, per un giro di affari di 4,2 miliardi di euro.

Pubblicità Pubblicità

In Trentino per i commercianti è un’occasione per recuperare del fatturato che purtroppo prima della feste natalizie non è stato all’altezza delle aspettative. Male i centri commerciali e vendite sotto tono anche nei negozi del centro storico. A Trento nel 2020 hanno chiuso 62 negozi. Nel 2021 i primi dati parlano del doppio di chiusure. In centro storico i costi degli affitti per i negozi sono ormai impossibili da sostenere. Anche per il 2022 in centro storico assisteremo a molte chiusure, fra le quali anche qualche negozio storico.

Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio commenta: “Dopo i segnali di ripresa registrati in stagione, nonostante le molte preoccupazioni per il Covid-19, gli ineludibili incrementi dei prezzi fanno di questi saldi una importante risposta degli operatori commerciali al contenimento dell’inflazione e un’opportunità per i consumatori a caccia dell’affare e per oltre 15 milioni di famiglie italiane desiderose di concedersi un regalo di moda e soddisfare un desiderio dopo tante restrizioni”.

“E’ un’eccezionale occasione – prosegue Borghi – anche per consolidare lo shopping sotto casa nei negozi di prossimità dove fiducia, relazione, servizio, prova e consegna istantanea unitamente al prezzo di saldo fanno propendere i consumatori per un acquisto nei punti vendita delle nostre città e dei nostri centri. Le vendite di fine stagione sono sempre una straordinaria opportunità per i consumatori ma per noi commercianti servono per avere liquidità rinunciando ai margini nell’auspicio pero’ che possano aiutare a far trovare una stabilità di cui tutti abbiamo bisogno”.