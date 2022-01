Coronavirus: 408 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore in Trentino

Nessun decesso ma aumento dei ricoveri per covid oggi in Trentino secondo il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Ieri ci sono stati 15 nuovi ricoveri mentre le dimissioni si sono fermate a 3.

In totale al momento ci sono 136 (+12) pazienti covid in ospedale, dei quali 22 si trovano in rianimazione.(-1)

Intanto le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.001.062, comprese 392.995 seconde dosi e 175.365 terze dosi.

Pubblicità Pubblicità

Calo sensibile dei tamponi in questo giorno festivo e all’indomani del capodanno: circa 3.500 tra antigenici (3.113) e molecolari (680): i primi hanno trovato 295 positivi mentre i molecolari ne hanno individuato 113 e confermato 231 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Nella suddivisione per classi di età dei nuovi positivi troviamo la seguente situazione: 7 (0-2 anni), 5 (3-5 anni), 28 (6-10 anni), 14 (11-13 anni), 37 (14-18 anni), 145 (19-39 anni), 131 (40-59 anni), 20 (60-69 anni, 9 (70-79 anni) e 12 (80 e oltre).

I guariti sono 53 ed il totale diventa 54.644.

Pubblicità Pubblicità