Ciclabile destra adige: sarà raddoppiata da Nomi a Mori

Nella manovra finanziaria del 2022 è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno a firma del Consigliere di Forza Italia Giorgio Leonardi, con il quale è stata impegnata la Giunta provinciale a inserire, tra le opere da finanziare in questo assestamento di bilancio, gli interventi necessari per l‘ampliamento della pista ciclabile in destra Adige, raddoppiandola nel tratto da Nomi a Isera ed eventualmente fino a Mori, lungo l’argine del fiume al fine di favorire la mobilità sostenibile tra la sinistra e la destra Lagarina.

Si tratta difatti di un tratto di ciclabile estremamente affollato soprattutto nei mesi estivi, vista la sua posizione strategica e la sua capacità di collegamento con altri percorsi altrettanto gettonati quali quelli esistenti nelle zone del Lago di Garda.

L’afflusso eccessivo che si registra in alcuni mesi dell’anno sulla ciclovia, al limite della sua capienza, come ben evidenziato da Leonardi, incide non solo sulla fluidità dei passaggi ma soprattutto sulla sicurezza degli utenti. Un’opera quindi necessaria che andrebbe anche a tutto vantaggio dell’offerta turistica di quell’area.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità