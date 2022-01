A fuoco cassonetto e quadro elettrico nella notte. Vigili del Fuoco in Azione

Allarme nella notte di Capodanno per un incendio a un cassonetto dell’isola Ecologica e per un quadro elettrico posto nelle immediate vicinanze.

Il fatto è accaduto poco dopo le 1:00 di oggi Sabato 1 Gennaio nel nucleo abitato della frazione arcense di Ceole in via Dante Alighieri.

L’allarme è stato lanciato da alcuni abitanti della zona allarmati dal fuoco e il denso fumo che si stava propagando nelle vicinanze. In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Arco che con l’autobotte e poli soccorso hanno iniziato immediatamente l’ opera di spegnimento.

I vigili del fuoco dopo pochi minuti hanno avuto ragione delle fiamme e hanno iniziato a mettere in sicurezza l’area con una meticolosa bonifica in modo da scongiurare il pericolo di una possibile ripartenza.

Per compiere tutti gli accertamenti sono intervenute le forze dell’ordine ma la probabile causa pare sia da ricercare nell’utilizzo sconsiderato di qualche botto di capodanno.

