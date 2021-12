Violento tamponamento tra due vetture 3 feriti e traffico in tilt

Un violento tamponamento tra due vetture mentre stavano percorrendo via Bassano all’altezza del Mas dei Chini in direzione del capoluogo è accaduto alle porte di Trrento nel pomeriggio di ieri giovedì 30 dicembre pochi minuti dopo le 16.00. A rimanere coinvolte 3 persone due donne 73 e 46 anni e un bambino di 4 anni.

In pochi minuti sul posto sono giunte le ambulanze dei sanitari del 118 e della Croce Bianca Trento e l’auto sanitaria che hanno prestato le prime cure ai feriti.

Per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e supportare il personale sanitario è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco Permanenti.

Per i consueti rilievi di legge è intervenuta la pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Trento.

I sanitari dopo aver stabilizzato i feriti hanno trasportato le due donne la 73 enne e la 46 al Santa Chiara per accertamenti. Le loro condizioni secondo i medici non sarebbero preoccupanti. Visitato sul posto anche il bimbo di 4 anni e non avrebbe riportato alcun traumi.

Inevitabili i disagi al traffico visto l’ora di rientro dei pendolari alle rispettive abitazioni con lunghe code in entrambe le direzioni.

