Venerdì 7 gennaio i dipendenti provinciali fanno il ponte ma con l’obbligo di un giorno di ferie

Su proposta del presidente Maurizio Fugatti la Giunta ha stabilito che le strutture provinciali rimangano chiuse nella giornata di venerdì 7 gennaio 2022, con contestuale fruizione obbligatoria di un giorno di ferie da parte del personale e con esclusione di alcune categorie e strutture per motivi organizzativo-funzionali.

L’Amministrazione si riserva di valutare entro i primi mesi del prossimo anno la data in cui eventualmente fissare la seconda giornata di ferie fruibili da tutto il personale, come previsto dai Contratti collettivi provinciali di lavoro, per regolamentare le chiusure degli uffici nelle giornate non festive.

Sono escluse dal provvedimento, per motivi organizzativi e funzionali, le seguenti strutture e categorie di personale: – il Centro per l’Infanzia e il personale ivi assegnato; – gli operatori addetti alla Centrale Unica di Risposta del Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza; – il Corpo permanente dei Vigili del fuoco, compreso quello operante presso il nucleo elicotteri; – il personale addetto al servizio mensa presso il Servizio antincendi e protezione civile; – il personale assegnato ai circoli di coordinamento pedagogici, nell’eventualità in cui il calendario delle attività didattiche non preveda la chiusura delle scuole dell’infanzia nella stessa data; – il personale non assegnato agli uffici amministrativi e tecnici del Museo delle Scienze; – i custodi del museo Castello del Buonconsiglio e delle sedi periferiche (Castel Beseno, Castello di Stenico e Castel Thun); – il personale del servizio sviluppo sostenibile e aree protette operante presso i centri visitatori del Parco nazionale dello Stelvio; – il personale del Servizio gestione strade addetto alla sorveglianza e manutenzione delle strade, con la possibilità, da parte del Servizio stesso, di individuare altro personale – tecnico e amministrativo – da escludere per esigenze di servizio; – il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, relativamente al personale assegnato alle Stazioni forestali e alle Stazioni forestali demaniali; – il personale chiamato a prestare servizio in turno di reperibilità nelle giornate di chiusura delle strutture provinciali.

