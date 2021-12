Un “Toolkit” per avvicinare gli appassionati di sport acquatici all’ecologia fluviale e al tema acqua

Video, infografiche e dispense per avvicinare le guide rafting, canoa e kayak (così come gli appassionati di sport acquatici) all’ecologia fluviale, alle problematiche locali e nazionali sull’utilizzo dell’acqua e alle specificità ambientali locali: in due parole “DidActive Toolkit”.

Ed è solo una parte del progetto europeo intitolato “Be Water” e co-finanziato dal programma europeo Erasmus +, che aveva come partner il Parco Fluviale Alto Noce, la Federazione Italiana Rafting e realtà slovene e croate come il Rafting Club “Gimpex Straza” e il Kajak Kanu Klub “Rastocki mlinari”.

Una proposta che si è conclusa con enorme soddisfazione da parte degli organizzatori e dei partecipanti, come emerso dalla conferenza di chiusura del progetto sul tema “Gli sport acquatici per la consapevolezza ambientale”, tenutosi nella sede della Comunità della Valle di Sole a Malé e trasmesso in diretta streaming anche sulle pagine Facebook della Federazione Italiana Rafting e World Rafting Federation.

Pubblicità Pubblicità

Nel corso degli ultimi tre anni sono stati organizzati corsi di formazione su tematiche ambientali locali e globali dedicati alle guide rafting, canoa e kayak, ma anche attività partecipative e di educazione ambientale rivolte a turisti e portatori d’interesse del territorio: tutte iniziative mirate a valorizzare e utilizzare gli sport outdoor acquatici come mezzo di educazione e sensibilizzazione ambientale.

Il “DidActive Toolkit” del progetto “Be Water” è scaricabile dal sito internet www.parcofluvialealtonoce.tn.it

Informazioni dettagliate sul progetto sono disponibili sul sito web www.projectbewater.eu

Pubblicità Pubblicità