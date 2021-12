Sistema di certificazione: approvato l’Avviso per le modalità di accesso ai Buoni individuali per le competenze

È stato approvato dalla Giunta provinciale l’Avviso per la costituzione dell’elenco dei soggetti accreditati all’erogazione dei Buoni nell’ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze. Il documento dettaglia inoltre le modalità di fruizione dei Buoni da parte dei cittadini.

Lo scopo del provvedimento è quello di promuovere in maniera più incisiva il sistema provinciale di certificazione delle competenze, consentendone un accesso più diffuso, anche grazie al cofinanziamento del Fondo sociale europeo che consente di coprire circa il 90% del valore economico del servizio i cui costi risulterebbero altrimenti completamente a carico del cittadino.

Il servizio, ottenibile tramite il Buono individuale per le competenze, permette al cittadino di disporre di un quadro chiaro delle proprie competenze al fine di individuare le possibili opportunità da valorizzare e spendere nel mondo del lavoro e nella vita personale. A questo riguardo, la Provincia, in linea con la disciplina normativa europea e nazionale, ha sviluppato negli anni gli strumenti necessari per l’avvio del Sistema provinciale di certificazione delle competenze, definendo il Repertorio provinciale dei titoli delle qualificazioni professionali, nonché le modalità per l’erogazione dei relativi servizi.

Il sistema di certificazione delle competenze prevede un apposito accreditamento per gli Enti autorizzati ad “accompagnare” il cittadino nel percorso di identificazione, valutazione e attestazione delle competenze acquisite nel corso della vita.

Con l’Avviso approvato oggi, si invitano tutti gli Enti interessati a presentare la propria candidatura per la Costituzione dell’elenco provinciale dei soggetti accreditati all’erogazione del servizio della Fase di Identificazione nell’ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze, mediante l’assegnazione di “buoni individuali per le competenze”.

Gli Enti interessati dovranno compilare l’apposita domanda per l’inserimento nell’elenco provinciale dei soggetti accreditati che potrà essere presentata, come primo periodo, da lunedì 21 febbraio 2022 a martedì 15 marzo 2022.

Il modello sarà reso disponibile sui siti istituzionali della Provincia, www.provincia.tn.it, www.vivoscuola.it, nonché sul sito dedicato alle opportunità del Fondo Sociale Europeo www.fse.provincia.tn.it.

Per informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi al Servizio istruzione e all’Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza, ai numeri 0461/497218, 0461/494193, 0461/497233 dalle ore 09.30 alle ore 12.00. Possono essere richieste informazioni anche tramite posta elettronica all’indirizzo: serv.istruzione@provincia.tn.it oppure uff.inclusionecittadinanza@provincia.tn.it.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento.

